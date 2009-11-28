«Невский экспресс» взорвали 7 килограммами тротила

Мощность самодельного взрывного устройства, приведенного в действие на пути следования поезда "Невский экспресс" 27 ноября, составила около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом президенту РФ Дмитрию Медведеву в своем докладе рассказал глава ФСБ Александр Бортников, сообщает телеканал "Вести".

Об обнаружении фрагментов взрывчатки на месте крушения поезда стало известно днем 28 ноября. Находка следователей на месте аварии подтвердила версию о том, что состав сошел с рельсов в результате теракта, отмечает Лента.ру

. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по статьям "терроризм" и "незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".

Жертвами теракта стали, по разным данным, от 26 до 30 человек, в их числе - глава Росрезерва Борис Евстратиков и председатель правления Росавтодора Сергей Тарасов. Без вести пропавшими считаются 18 человек, ранения получили свыше 90 пассажиров поезда.

Взрыв произошел около 21:34 в 25 километрах от станции Бологое, когда состав шел на скорости около 200 километров в час. В результате с рельсов сошли три хвостовых вагона поезда.