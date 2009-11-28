Крушение "Невского экспресса": десятки погибших, около ста раненых

По данным на 9 утра, в результате крушения поезда "Невский экспресс" в Новгородской области погибли 39 человек, данные уточняются, сообщает NEWSru . Ранены около ста человек.

"Количество жертв значительно увеличивается, к 25 погибшим, которые были, прибавляются еще 14 тел погибших, которых обнаружили в лежачем вагоне", - сказал член оперативного штаба по ликвидации аварии. Он отметил, что не может назвать точную цифру погибших, так как эти данные разнятся. Между тем МЧС эти данные опровергает, заявляя о 25 погибших.

ЧП произошло в районе города Бологое в пятницу в 21:30. Три последних вагона легли на бок. Всего в составе скоростного поезда было 13 пассажирских вагонов и вагон-ресторан. Всего на данный маршрут был продан 661 билет, в трех пострадавших вагонах было выкуплено 204 билета.

Причины аварии пока не известны. Есть лишь версии произошедшего: РИА "Новости" со ссылкой на МЧС сообщает, что поезд мог сойти с рельсов из-за отключения подачи электричества на железной дороге. Но представитель Русэнергосбыта уже заявил, что электроснабжение железнодорожных путей не прерывалось. Минтранс рассматривает в качестве возможной причины технический сбой стрелки железнодорожных путей. Источник в ведомстве сообщил, что из-за перепада электрического напряжения стрелка на линии железнодорожных путей могла перевестись, что привело к аварии.

Но как заявили в правоохранительных органах Москвы, одна из основных версий - версия теракта. "Рядом с железнодорожным полотном была обнаружена воронка диаметром в один метр. Очевидцы перед ЧП слышали сильный хлопок.

Президент РЖД Владимир ЯКУНИН заявил, что "существуют объективные данные, позволяющие следователям рассматривать в качестве одной из версий аварии "Невского Экспресса" подрыв неустановленного взрывного устройства". Об этом он сказал в беседе с журналистами, находясь на месте происшествия.

Эксперт одного из ведущих силовых ведомств, занимающийся исследованием обстоятельств происшедшей аварии на условиях анонимности заявил, что "характер повреждения вагонов поезда и разрушения на месте ЧП дает экспертам полагать, что имело место повреждение нитки железнодорожного полотна с последующей дефрагментацией (разрушения на мелкие части) рельса". "Это спровоцировало сход с рельсов колесной пары первой тележки третьего от хвоста вагона, а затем и двух хвостовых вагонов. Причиной всего этого стало внешнее воздействие", - отметил эксперт собеседник агентства.