Спецотряды МЧС Украины могут усилить спасателей в ЕС

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА поддерживает идею создания объединенных европейских сил по гражданской защите населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом он заявил, выступая в Брюсселе на 3-м Форуме по гражданской защите «На пути к более крепкому обществу».

«Приоритетом политики государств в сфере обеспечения национальной безопасности должно быть предотвращение катастроф и адекватное реагирование на них в случае возникновения», - отметил В.ШАНДРА.

По его словам, в последние годы количество техногенных аварий и природных катастроф в мировых масштабах значительно повысилось. В.ШАНДРА привел статистику, согласно которой «общее количество природных катастроф в Европе увеличилось с 73 в 1975 году до 440 в 2007 году, количество аварий техногенного характера возросло почти в три раза, в период с 1989 по 2009 год в результате чрезвычайных ситуаций в Европе погибли около 89 тысяч человек, а экономические убытки превысили 269 миллиардов долларов».

Исходя из этого и ввиду того, что природные катастрофы и чрезвычайные ситуации техногенного характера не имеют границ, руководитель украинского МЧС поддержал идею создания объединенных европейских сил гражданской защиты с участием подразделений МЧС Украины и предложил распространить практику взаимного предоставления помощи во время чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах на страны, которые имеют общие границы с ЕС.

«Специальные отряды МЧС Украины, пожарные самолеты и спасательные вертолеты способны значительно усилить европейские силы реагирования гражданской защиты», - убежден В.ШАНДРА. В контексте этого он заметил, что начало участия МЧС Украины в практических учениях под эгидой Европейского Союза является важным этапом развития сотрудничества Украины с ЕС.

Министр также сказал, что в рамках повышения готовности структур гражданской защиты к действиям во время чрезвычайных ситуаций министерство планирует принять участие в учениях Евросоюза по управлению в кризисных ситуациях (Crisis Management Iniatiative) «CMI – 2009».