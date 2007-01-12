Атаковано посольство США в Афинах

Греческая полиция подтвердила, что посольство США в Афинах подверглось атаке извне, сообщают греческие СМИ.

Пока неясно, идет ли речь о ракете или небольшой бомбе.

Нападавшие целились в массивный герб США, укрепленный на здании, однако промахнулись и попали в одно из окон третьего этажа. Взрыв разбил стекло, предположительно пуленепробиваемое. На здании также видны небольшие следы копоти.

Полиция обследует сейчас здания, находящиеся возле посольства. Прилегающие улицы перекрыты.

Как подтвердили в посольстве США, в результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествия в Афинах прибыл министр общественного порядка Греции Вирон Полидорас в сопровождении руководства греческой полиции. Полидорас проводит рабочее совещание прямо на улице, в непосредственной близости от здания.

РИА новости