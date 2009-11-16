Мэром Софии впервые стала женщина

Мэром столицы Болгарии Софии впервые избрана женщина. Об этом 15 ноября сообщает Agence France-Presseсо ссылкой на данные exit-polls.

47-летняя Йорданка Фандакова (Yordanka Fandakova), занимающая должность министра образования страны, набрала 68 процентов голосов при явке избирателей в 25 процентов.

Ее кандидатура была выдвинута альянсом правых при поддержке правоцентристской партии "Герб".

Главный соперник Фандаковой, 43-летний кандидат от партии социалистов Георгий Кадиев (Georgy Kadiev) набрал 24 процента голосов. Всего в выборах мэра Софии принимали участие 18 кандидатов.

Предшественником Йорданки Фандаковой на посту мэра Софии был нынешний премьер-министр Болгарии и лидер партии "Герб" Бойко Борисов. После победы партии на выборах в июле 2009 года он оставил пост мэра Софии и вступил в должность премьера.

Лента.ру