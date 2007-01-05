США готовят закон о поддержке энергетической независимости Украины

В первый день работы конгресса США нового созыва девять сенаторов внесли в сенат законопроект под названием "Акт об энергетической дипломатии и безопасности", одним из положений которого является поддержка стремления молодых демократий, в частности Украины и Грузии, к энергетической независимости.

Как сообщили РИА Новости в секретариате сената, соавторами законопроекта выступили новый председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф БАЙДЕН, бывший глава этого комитета, ставший заместителем Дж.БАЙДЕНА, сенатор-республиканец Ричард ЛУГАР, а также сенаторы-республиканцы Чак ХЭГЕЛ, Норм КОУЛМАН, Олимпия СНОУ, Лэрри КРЭЙГ, сенаторы-демократы Мэри ЛЭНДРЮ, Кен САЛАЗАР, а также независимый сенатор Джозеф ЛИБЕРМАН.

"Необходимо продвигать демократию в глобальном масштабе посредством партнерств с зарубежными правительствами, в особенности с правительствами молодых демократий, таких как Украина и Грузия, в их усилиях по снижению зависимости от импорта нефти и газа", - говорится в законопроекте.

В нем отмечается, что "энергетическая безопасность является приоритетом для правительств многих зарубежных государств и играет все более центральную роль во взаимоотношениях правительства США с иностранными правительствами".

В документе также говорится, что запасы нефти и газа сконцентрированы в небольшом числе стран. "Доступ к поставкам нефти и газа зависит от политической воли стран-производителей", и "соперничество между правительствами за доступ к запасам нефти и газа может привести к политическому, экономическому и вооруженному конфликту", отмечается в законопроекте.

"Страны-экспортеры нефти резко увеличили свои доходы за счет возросших глобальных цен, что усилило возможности ряда этих государств действовать в такой манере, которая угрожает глобальной безопасности", - говорится в документе.

Законопроект выводит вопросы энергетической безопасности США в разряд основных приоритетов американской дипломатии на международной арене, вводит в структуре госдепартамента должность координатора по вопросам международной энергетики с прямым подчинением госсекретарю. Документ предусматривает реализацию ряда международных инициатив, включая выработку международного механизма быстрого реагирования на энергетические кризисы, договоренности с правительствами Китая и Индии по вопросу о создании международных стратегических запасов нефти, а также создание форума по энергетическому сотрудничеству с участием государств западного полушария - США, Канады и заинтересованных стран Латинской Америки.

Подчеркивая важность международного сотрудничества в сфере энергетики, документ предусматривает также, что госсекретарю и министру энергетики США будет поручено "немедленно создать или расширить стратегические энергетические партнерства с правительствами государств, являющихся крупнейшими поставщиками или потребителями энергии".

При этом в законопроекте отмечается, что в таком сотрудничестве с США не могут участвовать "государства, которым не разрешено получать американскую экономическую или военную помощь".