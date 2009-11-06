ЧФ России заявляет, что пропажи секретных документов не было

Черноморский флот России провел тщательную служебную проверку, которая не выявила недостачи секретных документов в частях и на кораблях флота.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, офицеры начали проверять документацию сразу после того как украинская сторона объявила о том, что некие граждане принесли в СБУ бумаги с секретами черноморцев.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что на днях жители Севастополя нашли и передали СБУ около 10 секретных документов Черноморского флота России, которые позже были переданы сотрудникам ФСБ.