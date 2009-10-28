Боевики ворвались на территорию миссии ООН в Кабуле

В Кабуле несколько боевиков около полутора часов назад ворвались на территорию миссии ООН, сообщает Reuters. По сведениям агентства, захватчики - по предварительным данным их около шести человек - окружены силами кабульской полиции и военнослужащих международной коалиции.

Как передает Associated Press, в ходе перестрелки между военными и боевиками погибли пять человек. Среди погибших, сообщает AFP со ссылкой на представителей афганских властей, один из боевиков. По данным корреспондента AFP, с места происшествия эвакуировали нескольких раненых. Среди них несколько сотрудников кабульской полиции, а по крайней мере двое - иностранцы.

Ранее представитель ООН заявил агентству Reuters, что на окруженной военными территории помимо боевиков могут находиться сотрудники организации.

"Террористов пять или шесть человек, они находятся внутри здания", - заявил представитель полиции Кабула Вахид Шадики. Из центра города доносятся автоматные очереди, слышны разрывы гранат.

Лента.ру