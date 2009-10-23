Кризис заставляет сокращать военные расходы

Последствия экономического кризиса привели к сокращению в 2009 году оборонных бюджетов стран Юго-Восточной Европы, повышению контроля над расходами военных ведомств и поставили под вопрос выполнение некоторых программ в сфере национальной безопасности.

Как передает AFP, этот вопрос активно обсуждался во время заседания Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы, которое завершилось в Софии. В мероприятии также принял участие исполняющий обязанности руководителя военного ведомства Украины Валерий ИВАЩЕНКО.

По словам некоторых министров, подобных материально-финансовых ограничений следует ожидать и в 2010 году.

“Один из главных вызовов, перед которым мы оказались, исходит от наших министров финансов”, - цитирует агентство министра обороны Болгарии Николая МЛАДЕНОВА.

По его словам, финансовый кризис и экономическая стагнация теперь являются главными факторами, которые следует учитывать при определении перспектив регионального военного сотрудничества в рамках стран Юго-Восточной Европы.

Как результат, в октябре Болгария объявила, что пока отказывается от планов закупки для своих Военно-морских сил двух кораблей класса “корвет” у французской судостроительной компании.

В свою очередь, государственный секретарь по вопросам политики оборонного планирования Румынии сообщил, что в результате кризиса бюджет Министерства обороны этой страны снизился до уровня 1,2% ВВП (в Украине он составляет около 0,85% - УНИАН), что также сделало невозможными некоторые запланированные расходы на потребности обороны.

Представители Греции и Турции, которые традиционно имеют большие оборонные бюджеты, также отметили, что сложная финансово-экономическая ситуация требует от военных ведомства более тщательного планирования расходов на оборону и их открытости перед обществом.

Но, как заметил министр обороны Турции Векди ГОНУЛ, “наш парламент проявил щедрость, и не сократил военные расходы, а, следовательно, мы не свернули ни одной программы”.

Он подчеркнул, что сегодня Турция уверенно приближается к началу проекта создания боевого ударного вертолета совместно с Италией, а также активно сотрудничает в военно-технической сфере с Францией и Израилем.