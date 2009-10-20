В гибели динозавров виновен не космический катаклизм, а отравление?

Ученые установили, что массовые вымирания видов в течение земной истории (например, гибель динозавров 65 миллионов лет назад) были обусловлены не катастрофическими катаклизмами, а микроскопическими водорослями. Об этом сообщаел Лента.ру

Свои результаты ученые представят на съезде Американского геологического общества в Портланде, а их краткое изложение приводит The Daily Telegraph.

В рамках нового исследования ученые провели анализ геологических отложений, соответствующих периодам массовой гибели видов. В результате им удалось установить, что в эти периоды наблюдался рост численности водорослей. По словам ученых, именно этот рост мог быть ответственным за вымирание видов.

В частности, ученые предлагают следующий вариант развития событий. Падение крупного небесного тела приводит к попаданию в океаны большого количества минеральных веществ. Это, в свою очередь, вызывает бурный рост микроскопических водорослей, многие из которых выделяют в ходе жизнедеятельности токсические вещества. Токсины с водой попадают в ткани растений, а оттуда - в живые организмы.

Постепенное отравление токсинами водорослей является не единственным возможным вариантом гибели динозавров. Совсем недавно ученые предположили, что древние ящеры могли погибнуть из-за извержений вулканов. В частности - отравиться диоксидом серы.