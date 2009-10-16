Британская компания подтвердила гигантские запасы газа в Туркмении

Президент и основатель британской аудиторской компании Gaffney, Cline & Associates Питер Гаффни в четверг в Ашхабаде подтвердил наличие в Туркмении гигантских запасов природного газа, сообщает Туркменское телевидение.

Эксперты компании, которая проводила аудит газовых месторождений Туркмении, оценивают запасы месторождения Южный Елетен-Осман на юго-востоке страны до 14 триллионов кубометров газа, сказал Гаффни, отвечая на Международном инвестиционном форума в Ашхабаде на вопросы журналистов.

"Это выводит месторождение Южный Елетен-Осман по запасам сырья на четвертое место в мире", - сказал Питер Гаффни.

По его словам, согласно мировой практике, такие гигантские месторождения лучше всего разрабатывать поэтапно, что предусматривает ежегодное увеличение добычи природного газа на месторождении на 10 миллиардов кубометров.

Таким образом, по мнению главы Gaffney, Cline & Associates, ежегодную добычу на месторождении Южный Елетен-Осман можно довести до 70 миллиардов кубометров природного газа.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о том, что Gaffney, Cline & Associates при проведении аудита месторождения Южный-Елетен-Осман использовала неверные данные, что якобы привело к завышению запасов этого месторождения в два-три раза.

РИА "Новости"