Украденная в Эрмитаже картина нашлась в офисе коммуниста Зюганова (фото)

В приемную лидеру КПРФ Геннадию Зюганову подбросили картину "Бассейн в гареме", предположительно украденную из Эрмитажа пять лет назад. Сам Зюганов рассказал, что неизвестный позвонил в его приемную и сообщил, что "располагает оригиналом картины похожей на ту, которая была похищена из Эрмитажа".

Зюганов немедленно поискал информацию в интернете и понял, что речь идет о картине француза Жана Леона Жерома "Бассейн в гареме", которую 22 марта 2001 года неизвестный грабитель в Эрмитаже вырезал прямо из рамы.

Как писали в газетах, зал, где висело полотно, - второстепенный, он никем не охранялся. Единственное исключение - бабушка-смотрительница, которая ушла за зарплатой, перегородив зал шнурком. Картину из рамы вырезали за несколько секунд.

После чего был устроен тотальный обыск сотрудников. У музейщиков нашли тогда еще три экспоната, которые они собирались вынести: пасхальное яйцо, пепельницу и коробочку с бусами.

Теперь главный российский коммунист, которому подбросили холст, сообщил, что связался по телефону с руководством Минкультуры. В ближайшее время специалисты проведут специальную экспертизу, которая проверит картину на подлинность.

Картина была написана в 1876 году и приобретена императором Александром III, так сообщали в музее о пропавшем полотне. "Бассейн в гареме" представляет собой холст размером 73,5 на 62 см. Он хранился в свернутом вчетверо состоянии и сильно протерт на сгибах. Стоимость украденной картины из Эрмитажа оценивается в миллион долларов.

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