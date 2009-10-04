Социалисты победили на парламентских выборах в Греции

Оппозиционное Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) получает 160 мест в 300-местном парламенте Греции и возможность самостоятельно сформировать правительство, объявило ответственное за проведение выборов МВД Греции.

"Данные результаты не являются окончательными, но они дают надежную оценку выборов", - сказал министр внутренних дел Спирос Флогаитис в эфире греческих телеканалов.

Правящая партия "Новая Демократия" потерпела, согласно оценке министерства, сокрушительное поражение, получив лишь 92 места вместо 151 в уходящем составе парламента.

Оценка проводилась на основе данных, переданных с 2300 избирательных участков по телефону.

Полное распределение мандатов, согласно прогнозам МВД, таково:

ПАСОК 43,8% голосов, 160 мест.

"Новая Демократия" 33,8%, 92 места.

Коммунистическая партия Греции 7,6%, 21 место.

Народный православный призыв 5,6%, 15 мест.

Союз радикальных левых сил (СИРИЗА) 4,5%, 12 мест.

Слова министра об оценке результатов выборов были встречены на улицах Афин празднествами сторонников победивших социалистов. Люди обнимаются, размахивают зелеными партийными флагами, жгут дымовые шашки и гудят сиренами автомобилей.

РИА "Новости"