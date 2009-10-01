Осенью российскую армию пополнят до 12 тысяч бывших уголовников. Такие цифры привел заместитель начальника Генштаба РФ Василий Смирнов. По его мнению, учитывая масштабы осеннего призыва, количество призывников, у которых есть уголовный опыт, не скажется на моральном климате воинских коллективов. "Мы просто обязаны эту категорию граждан призывать на военную службу, и мы будем это делать и впредь", - сказал генерал.

Всего планируется призвать на срочную военную службу более 270 тысяч молодых россиян.

При этом призыв будут осуществлять обновленные военкоматы, где все военные должности с сегодняшнего дня переведены на гражданские. Между тем, по словам Смирнова, солдатам-срочникам, возможно, придется служить в Абхазии и Южной Осетии, где дислоцированы российские военные части. Впрочем, генерал заверил, что это, в соответствии с действующим законодательством, может произойти только на добровольной основе. .

Эхо Москвы