Комиссия ЕС: обстрел Цхинвали положил начало войне

Обстрел Цхинвали грузинскими войсками положил начало войне, но он стал лишь кульминацией провокаций извне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе Комиссии ЕС по расследованию российско-грузинской войны, которая произошла в августе 2008 года, текст которого обнародован на сайте Комиссии.

“Обстрел Цхинвали грузинскими вооруженными силами в ночь с 7 на 8 августа 2008 года определил начало широкомасштабного вооруженного конфликта в Грузии, хотя он и был лишь кульминацией в длительном периоде растущего давления, провокаций и инцидентов”, - написано в документе.

Комиссия отмечает, что конфликт имеет глубокие корни в истории региона и национальных традициях людей. Невзирая на то, что регион, по заключению Комиссии, имеет достаточно длительную историю мирного сосуществования народов, в то же время некоторые малые народности чувствовали себя лишенными ряда прав. При этом советский федерализм не помог преодолеть латентный антагонизм в регионе, а краткосрочный период хаоса после распада Советского Союза добавил еще больше недоверия и даже враждебности в регионе.

“Волна подъема самосознания, которая последовала за политическим изменениям в Грузии с конца 2003 года, столкнулась с другой волной - самоуверенности со стороны России, которая пыталась создать привилегированную зону интересов в ближайшей загранице”, - написано в докладе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комиссия ЕС по расследованию причин войны между Россией и Грузией в августе 2008 года представила свой доклад в Брюсселе.

Работа Комиссии ЕС во главе с Хейди ТАЛЬЯВИНИ была начата в декабре 2008 года. Результаты ожидались в июле этого года, однако председатель комиссии попросила дополнительное время для подготовки доклада.

В начале августа 2008 года произошла война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.