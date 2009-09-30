Молдова будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом заявил в штаб-квартире ООН Постоянный представитель Республики Молдова Александр КУЖБА.

А.КУЖБА подчеркнул, что новая либерально-демократическая коалиция в его стране предпримет решительные усилия, направленные на поиск окончательного решения приднестровской проблемы в «формате 5+2» и будет добиваться расширения роли США и Европейского Союза в этом процессе. Одновременно, по словам посла, Молдова будет добиваться вывода со своей территории иностранных войск, а также замены нынешней миротворческой операции международными силами с соответствующим мандатом.

Представитель Молдовы призвал укрепить роль ООН в предотвращении и разрешении кризисов и конфликтных ситуаций, а также в обеспечении защиты прав человека в «сепаратистских регионах». Он заявил, что его страна привержена принципу мирного разрешения конфликтов, и в этой связи исходит из необходимости демилитаризации и демократизации Приднестровского региона.

Он высказался за реформирование Совета Безопасности и предоставление в этом органе одного дополнительного места для стран Восточной Европы.

«По нашему мнению, расширение Совета Безопасности - это не только вопрос численности его состава, но также вопрос его эффективности. Любые предложения по реформе Совета должны отражать легитимные стремления региональных групп», — заявил посол Молдовы. Он высказался за расширение сотрудничества СБ с региональными организациями.

В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют Совместные миротворческие силы, в которые входят 335 российских военнослужащих, 490 - приднестровских, 453 - молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины.

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