На островах Самоа цунами смыло несколько деревень: есть жертвы

Не менее 40 человек стали жертвами цунами на островах Самоа в Тихом Океане.

По сообщениям, целые деревни оказались смыты огромными волнами, вызванными сильным землетрясением.

Число жертв стихии может возрасти.

Президент США Барак ОБАМА объявил Американское Самоа зоной стихийного бедствия. Правительство США предоставит пострадавшим помощь.

Цунами угрожает Новой Зеландии, а также ряду небольших островов. С предупреждением о возможном цунами выступило и Метеорологическое агентство Японии, передает радио «Свобода».