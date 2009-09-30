США скептически оценивают шансы договора между НАТО и ОДКБ

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает инициативу подписания соглашения о сотрудничестве между НАТО и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но отношение к ее перспективам у американского руководства является скептическим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ, отвечая на вопрос во время выступления в Дипломатической академии в Киеве.

«Мы пока не убеждены, что ОДКБ сейчас вышла на уровень НАТО, чтобы подписывать с ней какие-либо договоры», - сказал А.ВЕРШБОУ.

Справка УНИАН. Военно-политический союз ОДКБ образован на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте.

14 мая 2002 года Договор о коллективной безопасности был преобразован в международную организацию, а 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В ОДКБ входят 7 постоянных участников: Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ее целью является обеспечение национальной безопасности каждой из стран - членов Договора, а также их территориальной целостности. В случае возникновения угрозы для любого из государств-участников все остальные члены ОДКБ обязуются оказать ей необходимую помощь, включая военную.

18 сентября генеральный секретарь НАТО Андерс фог РАСМУССЕН во время выступления в Брюсселе заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса по поводу развития сотрудничества с ОДКБ.