Парламент Грузии утвердил частичный переезд из Тбилиси

Парламент Грузии утвердил поправки в конституцию, предусматривающие частичный переезд высшего законодательного органа страны в Кутаиси (Западная Грузия, второй по величине город в стране). Соответствующие конституционные поправки были приняты депутатами в третьем чтении.

Согласно принятым поправкам, после проведения следующих парламентских выборов в 2012 г. высший законодательный орган страны разместится в двух городах - Тбилиси и Кутаиси. В частности, в Тбилиси будут проходить комитетские слушания, а в Кутаиси - пленарные заседания.

С инициативой внесения поправок в конституцию страны выступил ранее президент Грузии Михаил Саакашвили. Тогда глава государства обратил внимание, что "полностью перенести парламент в Кутаиси невозможно из-за того, что у него постоянная связь с правительством страны, которое находится в Тбилиси". М.Саакашвили считает, что частичный перенос высшего законодательного органа в Кутаиси оживит не только сам город, но Западную Грузию в целом.

Ранее мажоритарный депутат парламента от Кутаисского избирательного округа Акакий Бобохидзе обратился в администрацию президента с инициативой о переносе парламента Грузии в Кутаиси. Соответствующую документацию он подкрепил собранными 30 тыс. подписями. "Перенос парламента в Кутаиси - единственный шанс спасения города, так как жители регионов переезжают в Тбилиси, где все концентрируется. Примерно через 15 лет Тбилиси может превратиться в город-государство", - сказал он.

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