Пекин призывает Вашингтон перестать пугать усилением Китая

Пекин призывает США перестать видеть угрозу в развитии Китая и отказаться от риторики "холодной войны", подрывающей отношения двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Цзян Юй, комментируя опубликованный накануне доклад Национальной разведки США.

Вчера глава Национальной разведки США Деннис Блэр представил доклад о развитии и приоритетах американской разведки на ближайшие четыре года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Аппарата главы Национальной разведки.

По оценкам американской стороны, Китай и Россия в частности представляют наибольшую опасность с точки зрения возможных кибератак.