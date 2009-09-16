Разведка США упомянула Россию среди возможных угроз

Глава Национальной разведки (NI) США Деннис Блэр (Dennis Blair) представил доклад о развитии и приоритетах американской разведки на ближайшие четыре года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Аппарата главы Национальной разведки 15 сентября. Документ под названием "Стратегия Национальной разведки 2009" определяет, как и над чем будут работать 16 агентств, входящих в разведывательное сообщество США.

В стратегии выделено четыре приоритета, стоящих перед всеми 16 агентствами: продуманная политика национальной безопасности, поддержка мероприятий по обеспечению национальной безопасности, обеспечение самым современным техническим оснащением и установка на командную работу.

В документе также выделено шесть основных задач разведывательного сообщества, среди которых борьба с насильственным экстремизмом, противодействие распространению оружия массового поражения и интеграция контрразведки, а также семь "корпоративных" целей, касающихся финансовых вопросов и внутренней деятельности разведывательных агентств.

Одним из приоритетов, на который обращают внимание авторы доклада, являются информационные и кибератаки на США. В стратегии не указаны конкретные источники киберугрозы, но накануне, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Блэр обратил внимание на Россию и Китай, которые "действуют очень агрессивно" в киберпространстве.

"Россия является партнером США во многих важных инициативах, таких, как утилизация ядерных отходов и борьба с ядерным терроризмом, но в то же время РФ может продолжить изыскивать способы усилить свою мощь и свое влияние таким образом, что способна осложнить реализацию интересов США", - отмечается в докладе.

Предыдущая "Стратегия Национальной разведки" была опубликована в октябре 2005 года. Как отмечает Лента.ру со ссылкой на газету Politico, в ней, в отличие от новой стратегии, значительное место было отведено усилиям по установлению демократии и поддержке демократических государств, равно как и борьбе с терроризмом. В новой стратегии борьба с терроризм осталась главной целью администрации США, но, замечает Politico, названа борьбой с насильственным экстремизмом.

Кроме того, в новой стратегии в качестве основных упомянуты такие цели, которые отсутствовали в документе четырехлетней давности, а именно кибербезопасность и контрразведка.