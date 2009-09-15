Рига станет культурной столицей Европы в 2014 году.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено специальной Группой ответственных за выборы Европейской культурной столицы 2014 года.

Формальное объявление Риги культурной столицей Европы 2014 года, скорее всего, состоится в мае 2010 года.

Ежегодно в ЕС выбираются две культурные столицы Европы. В 2014 году культурные столицы будут из Латвии и Швеции. Шведская культурная столица была определена 8 сентября, ею станет город Умеа.

В этом году культурными столицами Европы являются Линц (Австрия) и Вильнюс (Литва), в 2010 году в виде исключения будет три культурных столицы: Эссен (ФРГ), Печ (Венгрия) и Стамбул (Турция). Таллин (Эстония) и Турку (Финляндия) будут культурными столицами в 2011 году, Гимараеш (Португалия) и Марибор (Словения) – в 2012-м, Марсель (Франция) и Кошице (Словакия) – в 2013 году.

Культурная столица Европы - инициатива Евросоюза, состоящая в избрании центра культурной жизни континента. Дополнительное финансирование в связи с исполнением функций культурной столицы, позволяет городам обновить культурные учреждения.