Верховный суд России признал необязательность точек над "ё"

Верховный суд России поддержал граждан, которые вошли в группу бюрократического риска из-за двоякого правописания фамилии, имени или отчества, пишет "Российская газета".

Если у человека имеется в фамилии буква "ё", то отныне его фамилию можно писать и с буквой "е". Дело в том, что многие граждане сталкиваются с проблемами при оформлении пенсий, когда работники Пенсионного фонда отказывают в оформлении документов человеку, в фамилии которого есть буква "ё". В разных случаях чиновники пишут фамилии по-разному – и через "е", и через "ё".

Как выяснилось, иногда владельцев "нестандартных" фамилий пенсионные начальники направляют прямиком в Институт русского языка имени В.В. Виноградова, где можно получить справку о том, что, например, Соловьёв и Соловьев - одна и та же фамилия.

По приблизительным оценкам, букву "ё" в паспортных данных имеют 3% граждан страны, ведь "е" с точками встречается не менее чем в 2,5 тысячах фамилий. При оформлении самых разных документов редкие буквы в паспортных данных становятся непреодолимым барьером.

В самом же Пенсионном фонде просят не считать придирки к букве "ё" чьей-то прихотью или вредностью. По мнению сотрудников фонда, таковы правила, обязательные для всех.

К слову, "е" с точками не единственная проблемная буква алфавита. Есть масса признаков, что в будущем конкуренцию ей может составить "й".

РБК