Россия стала мировым лидером по экспорту нефти

Во втором квартале 2009 года Россия вышла в мировые лидеры по экспорту нефти и нефтепродуктов, впервые со времен распада СССР опередив Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), среднесуточный экспорт нефти из России во втором квартале составлял 7,4 миллиона баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии - семь миллионов.

По сравнению с первым кварталом, Россия нарастила объемы экспорта на 0,15 миллиона баррелей в сутки. В то же время у Саудовской Аравии продажи сократились на 0,39 миллиона баррелей.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК - организации стран - экспортеров нефти. Эта структура в 2008 году приняла решение о сокращении добычи углеводородов для поддержания цен на нефть на мировом рынке. Именно поэтому Саудовская Аравия и вынуждена была сократить экспорт.

Россия в ОПЕК не входит. Тем не менее, эта организация несколько раз призывала Россию сократить экспорт, однако российские чиновники фактически отказались это сделать.

По данным министра энергетики России Сергея ШМАТКО, в 2009 году отечественные компании добудут 490 миллионов тонн нефти. Это на 0,4 процента больше, чем в 2008 году. Таким образом, кризис фактически не сказался на объемах добычи нефти в России.

Цены на нефть на мировом рынке в последние несколько месяцев держатся в районе 70 долларов за баррель. Это больше, чем заложено в бюджете России на 2009 год (даже с учетом скидки на российскую Urals, по сравнению с более дорогими WTI и Brent), однако меньше, чем хотелось бы российским чиновникам. Так, в начале июня вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН заявлял, что России необходимо, чтобы нефть стоила не менее 75 долларов за баррель.

Россия также является крупнейшим экспортером газа в мире и одним из крупнейших продавцов различных металлов. Доходы государства от продажи сырья за рубеж составляют значительную часть бюджета страны.