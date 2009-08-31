Россия попросила у Японии миллиард долларов для Газпрома

Россия попросила у Японии кредит на миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на японское информационное агентство Nikkei. По данным Nikkei, Япония намерена предложить России кредит на два миллиарда долларов на строительство ОАО "Газпром" газопровода. О каком именно газопроводе идет речь, пока неизвестно.

Условием японской стороны, согласно сведениям Nikkei, будет закупка миллиона тонн труб у производителей из Японии. В заметке Bloomberg также сказано, что Россия попросила помощи и у Южной Кореи. Комментариев со стороны России на сообщение японского информагентства пока не последовало.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство нескольких газопроводов на территории России, сообщает Лента.ру. В частности, в июле 2009 года российская компания начала строительство газотранспортной системы "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Ожидается, что этот газопровод будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2011 года.

В 2009 году "Газпром" также подписал соглашение с Японией об изучении возможностей поставок топлива из Владивостока в несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая и саму Японию.

Обращение в Японию за деньгами для "Газпрома" - не первый случай, когда российские компании пытаются получить средства у других государств в обмен на какие-либо контракты. Например, в феврале 2009 года "Роснефть" и "Транснефть" договорились о получении в Китае кредита на 25 миллиардов долларов. В обмен на кредит Китай в течение 20 лет будет получать нефть из России.