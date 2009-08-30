В Германии готовятся к 70-летию Второй мировой войны
15:53, 30 августа 2009Мир
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Победа "позволила вписать новую главу"
В германских городах сегодня проходят богослужения, приуроченные к 70-й годовщине начала Второй мировой войны.
В первый день сентября в польском городе Явор состоится торжественная экуменическая месса с участием польских и германских священнослужителей.
Годовщина начала Второй мировой войны стала главной темой очередного видеообращения федерального канцлера Ангелы Меркель. Сказав о неизмеримых страданиях, которые причинила нацистская Германия народам Европы, Меркель отметила, что победа союзников по антигитлеровской коалиции позволила вписать новую главу в историю страны, сообщает радио "Свобода".
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