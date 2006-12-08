Литвиненко завещал перевезти его останки на Кавказ

В Лондоне в четверг похоронили бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, пожелавшего перед смертью быть погребенным по мусульманскому обряду. Литвиненко также завещал перевезти его останки на Кавказ и похоронить там на настоящем мусульманском кладбище, пишет "Коммерсант" .

Похороны Литвиненко должны были пройти в пятницу, но британские власти перенесли их на четверг. Из-за смены даты похорон далеко не все желающие смогли проститься с покойным. Даже некоторые из родственников успели на похороны в последний момент. Последним прилетел в Лондон 24-летний сводный брат покойного Максим, проживающий в Италии. На похороны приехала мать Александра Литвиненко Нина Павловна. Она давно в разводе с отцом Александра Вальтером, но вчера бывшие супруги были рядом. Приехали и дети Александра Литвиненко от первого брака - 24-летний Александр и 14-летняя Соня, а также их мать Татьяна.

В полдень участники похорон разделились. Немусульмане отправились на молебен в часовню, а мусульмане - в центральную лондонскую мечеть на поминальный намаз. Между тем гроба с покойным не было ни в мечети, ни в часовне. Никто не знал, где он находится. Ахмед Закаев сказал, что это знают только в Минобороны Великобритании: "Когда в теле покойного обнаружили полоний-210, то его закрыли в специальный саркофаг и увезли в секретное учреждение Минобороны". Оттуда, по словам Закаева, гроб на спецтранспорте под охраной доставили прямо на кладбище.

Пока шел поминальный молебен Вальтер Литвиненко сидел у мечети. По его словам, он не удивлен, что Александр обратился к исламу. Литвиненко-старший сказал, что его сын давно к этому шел, и что он с уважением относится к его выбору.

После того как молебен закончился, участники похоронной процессии расселись по машинам и направились в сторону старинного кладбища, расположенного в районе Хайгейт. Здесь похоронены Карл Маркс и автор романа "Дракула" Брэм Стокер. Это мемориальное кладбище давно закрыто, хоронят только в фамильных склепах, но для Александра Литвиненко сделали исключение.

На кладбище прибыл и Борис Березовский, пишет "Коммерсант". Его лимузин сопровождал джип с охраной. Вначале Березовский подошел к вдове Александра Литвиненко Марине и выразил ей соболезнование. Потом - к первой семье Литвиненко. Дочь Литвиненко Соня спросила у Березовского, правда ли, что отец принял ислам. Березовский сначала сказал: "Да", но потом поправился: "Вы знаете, мне он об этом ничего не говорил. Я сам крещеный и знал Александра тоже как крещеного христианина. Но я думаю, - продолжал Березовский, - он сделал это скорее из солидарности с чеченцами, с которыми руководство России обходится несправедливо". Березовский напомнил, что во Вторую мировую войну датчане в знак протеста против насилия фашистов над евреями носили повязки с шестиконечными звездами.

Собравшихся пригласили к могиле только через час после того, как приехал катафалк с гробом. Два мусульманских священника снова совершили обрядовую молитву. Находившийся тут же мулла вновь стал читать молитву. Она оказалась длинной, почти на полчаса. Все это время мать Александра Литвиненко держала свечку и крестилась. Закончив молиться, мулла взял в руки корзину с землей. Стоявшие у могилы люди брали из нее землю и бросали на гроб. Березовский прошел мимо муллы и взял землю не из корзины, а с насыпи.

Единственным, кто выступил у могилы, был отец покойного Вальтер Литвиненко. Он говорил долго, вспоминая о последних часах и минутах, проведенных рядом с сыном. Он напомнил, что его сын очень остро переживал несправедливость, и объяснил, почему Александр бежал из России. По словам господина Литвиненко, его сын "оставил службу в ФСБ и уехал за границу только тогда, когда в этой организации появились негодяи". На этом церемония на кладбище закончилась. Закапывали гроб уже без родных и близких покойного.

Все участники похорон затем переместились в здание, где находился мемориальный зал. Именно там близкие и друзья покойного выступили с речами. Первым слово предоставили Березовскому. Он сказал, что очень хорошо относился к покойному, вспомнил его лучшие качества и закончил выступление фразой: "Мы не мстительны, но не забывчивы".

Затем выступил Владимир Буковский. Он критиковал премьера Великобритании Тони Блэра, который, комментируя смерть Александра Литвиненко, сказал, что для правительства страны приоритетом являются хорошие отношения с Россией. Буковский расценил это как предательство со стороны властей Великобритании по отношению к ее подданному Александру Литвиненко.

Ахмед Закаев напомнил собравшимся завещание покойного, который, по его словам, попросил, когда это будет возможно, перевезти его останки на Кавказ и похоронить там на настоящем мусульманском кладбище. Закаев сказал, что когда-нибудь исполнит просьбу друга: "Если я это не успею сделать, то завещаю это сделать своим сыновьям и внукам".

Закончив церемонию, участники похорон вновь разделились по конфессиональному признаку. Представители чеченской диаспоры поехали поминать Александра Литвиненко по мусульманским обычаям домой к Закаеву. Немусульмане, родные и близкие Александра Литвиненко, среди которых Березовский, Буковский и Гордиевский отправились в один из лондонских ресторанов.

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