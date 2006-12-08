Абхазия закрыла границу с Грузией

Абхазия сегодня закрыла границу с Грузией, требуя освободить главу администрации села Баргяб Гальского района Фридона ЧАКАБЕРИЯ, задержанного в грузинском городе Зугдиди, где он закупал медицинское оборудование для сельской амбулатории.

Как передает ИТАР-ТАСС, сразу после задержания Ф.ЧАКАБЕРИИ полпред президента Абхазии в Гальском районе Руслан КИШМАРИЯ обратился к грузинским властям с требованием освободить абхазского гражданина, однако ответной реакции не последовало.

По информации агентства, контрольно-пропускные пункты на абхазо-грузинской границе работают в одностороннем режиме - только для пропуска в Абхазию граждан самопровозглашенной республики. Президент Абхазии Сергей БАГАПШ в беседе с журналистами не исключил, что будет также прекращена подача электроэнергии в западные районы Грузии.