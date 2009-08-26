Власти Словакии сообщают о теракте

В Словакии осуществлен террористический акт, сообщают власти страны. Взрыв неустановленного устройства, приведший к смерти одного человека, произошел на предприятии, производящем пластиковые окна и двери. Устройство сработало на территории небольшого магазина, располагающегося на заводе Euromont в г.Топольчаны. В результате взрыва получили ранения пять человек, включая супругу владельца предприятия, которая была помещена в больницу с серьезными ожогами, передает Associated Press.

Информации о причинах взрыва и об их исполнителях пока не было. По предварительным данным, единственной жертвой взрыва стал сам злоумышленник, оставивший бомбу в магазине - устройство сработало, когда мужчина покидал здание.