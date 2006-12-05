В 2007 году в Шенгенскую зону войдут 10 новых государств

C 2007 года в Шенгенскую зону будет включено 10 новых государств - членов Европейского союза. Соответствующей договоренности достигли сегодня министры юстиции Евросоюза. Как сообщает Associated Press, решение касается стран, вступивших в блок в 2004 году (в основном из Восточной Европы).

Договоренность предусматривает постепенное снятие пунктов паспортного контроля на границе между старыми и новыми членами ЕС, по мере того как новые члены будут усиливать пограничные и таможенные правила на внешних периметрах сообщества.

Среди стран, которые в будущем году войдут в Шенген, находятся Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Кипр, Мальта, Литва, Латвия, Эстония и Словения. Они пополнят список из 15 уже входящих в эту зону государств. Напомним, что 13 из них являются членами ЕС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Австрия, Испания, Португалия, Дания, Финляндия, Швеция, Греция и Италия) и еще две - Норвегия и Исландия - в нем не состоят.

Соглашение "Об отмене паспортного и таможенного контроля между рядом стран Европейского союза", известное как Шенгенское соглашение, изначально было подписано в июне 1985г. семью государствами Европы: Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией, Германией, Португалией и Испанией. Оно вступило в силу в марте 1995г.

Из числа 15 стран, так называемых "старых" членов ЕС, по-прежнему вне зоны действия Шенгенского соглашения остаются Великобритания и Ирландия. Напомним, что в июне 2005г. жители Швейцарии на референдуме также проголосовали в пользу присоединения к Шенгенскому соглашению, однако точная дата вступления Швейцарии пока не определена.

Кроме того, министры одобрили поправки, позволяющие проживающим в ЕС лицам без определенного гражданства, имеющим паспорт иностранца, перемещаться по странам Шенгена без визы. Это решение распространяется и на русскоговорящих граждан, которые имеют вид на жительство в Прибалтике, но которым было отказано в местном гражданстве.

Безвизовый режим даст право на то, чтобы пребывать в стране - члене ЕС до 90 календарных дней в течение полугода. Отсчет пребывания в стране начнется после первого календарного дня въезда человека в страну.

Изменения вступят в силу после их окончательного принятия в общем порядке, т.е. на 20 день после их опубликования в издательстве Европейского Сообщества.

РБК