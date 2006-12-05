Секс-скандал в польском правительстве

Анджей Леппер

В эпицентре сексуального скандала оказался представитель польского правительства - вице-премьер, министр сельского хозяйства и председатель коалиционной партии "Самооборона" Анджей Леппер.

Аналитики уже поговаривают о том, что дальнейшие события могут серьезно повлиять на судьбу правительственной коалиции Польши. По сведениям, поступившим в распоряжение окружной прокуратуры Лодзи, высокопоставленный чиновник активно использовал свое служебное положение для сексуального шантажа потенциальных сотрудниц при приеме на работу. Всего один поцелуй на служебной вечеринке поставил под угрозу израильский Кабинет министров, да и президента страны Моше Кацава уже не раз приглашали в зал суда в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Леппер, судя по всему, продолжит эту традицию, как только следователи наберут достаточное количество улик.

Шокирующее известие о том, что за право работать в партийных структурах женщины вынуждены по требованию вице-премьера расплачиваться собственным телом, поступило из статьи, опубликованной в одной из крупнейших общенациональных газет, Gazeta Wyborcza. Заголовок - "Работа за секс" - увенчал текст, в котором Анджею Лепперу выдвигают многочисленные обвинения. В соответствии с польским законодательством, суд, вынеся обвинительный приговор, может избрать для преступника меру пресечения в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Разоблачительная статья, послужившая поводом для начала расследования, основана на интервью с одной из сотрудниц депутатского бюро, некой Аннетой К. Женщина недвусмысленно объяснила журналистам, что Анджей Леппер и его помощник Станислав Лыжвиньский принимают на работу лиц женского пола исключительно после оказания им сексуальных услуг. Аннета К. утверждает, что сначала ответила на предложение "оплатить" сексом удачное трудоустройство категоричным отказом, но затем из-за одолевших ее сомнений уступила.

Жертва домогательств поведала журналистам о том, что первая ее сугубо личная встреча с Леппером имела место в одном из варшавских отелей и привела к назначению Аннеты заместителем председателя регионального представительства "Самообороны". В течение нескольких последующих лет женщина поддерживала эти сексуальные отношения, в итоге вступив в должность главы ячейки партии в одном небольшом польском городке.

Корреспонденты, получив в свои руки материал для настоящей сенсации, не ограничились одной лишь пострадавшей и попробовали отыскать ее товарок по несчастью. В статье утверждается, будто бы им это удалось, и сейчас показания против Леппера готовы дать уже несколько женщин, в разное время подвергшихся сексуальным домогательствам с его стороны по той же самой схеме с трудоустройством и карьерным ростом.

Сам чиновник категорически отверг все обвинения в свой адрес, расценив их как политическую провокацию. Анджей Леппер, заявляющий о своей невиновности, со своей стороны потребовал немедленно провести расследование, чтобы выяснить, кто именно пытается выбить из его рук министерский портфель. Настоятельную просьбу вице-премьера удовлетворит генеральный прокурор Польши, который уже поручил сформировать рабочую группу для ведения расследования по этому щепетильному делу.

Утро.ру