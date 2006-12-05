Бурджанадзе верит, что Украина свое получит

Председатель Парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ советует украинцам не бояться строить Украину без российской помощи.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Меня беспокоит одна вещь, о которой хочется сказать. Создается впечатление, что не все люди в Украине понимают значение собственного государства. Пусть простят мне мои дорогие украинские братья и сестры, но я это говорю от души, от сердца, болея за то, что у Вас происходит», - сказала Н.БУРДЖАНДЗЕ.

Как-то, рассказала Н.БУРДЖАНДЗЕ, она принимала участие в одной из передач в прямом эфире на украинском телевидении, а из зала и во время телефонных звонков прозвучала идея, «что мол, как мы, украинцы, будем строить свое государство без России. Как мы сможем жить без российской помощи». В связи с этим Н.БУРДЖАНДЗЕ выразила убеждение, что Украина может сама стать достойным членом европейской семьи. «Поймите меня правильно, я не призываю к прекращению дружеских отношений с Россией. Напротив, Вы должны иметь хорошие отношения с Россией, впрочем, как и мы. Но вы - Великая страна. Почему Вы не верите в свои собственные силы? Конечно, речь идет не обо всех. Я обращаюсь к той маленькой части, которая сомневается в том, что Украина может сама стать достойным членом европейской семьи», - подчеркнула она.

«И пускай есть еще те, кто не верит в Украину, полагаю - у вас великое будущее, и вы можете самостоятельно строить страну своими руками», - добавила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.