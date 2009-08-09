Главред газеты получил три года за тайны спецслужб

Главный редактор казахстанской газеты "Алма-Ата инфо" Рамазан Есергепов получил три года колонии общего режима за разглашение служебной тайны Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Ему также запрещено заниматься журналистикой в течение двух лет после освобождения.

Всего по делу были приговорены четыре человека, в том числе предприниматель Султан Махмадов, передавший журналисту секретные данные. Махмадов получил семь лет тюрьмы с конфискацией имущества, глава службы безопасности компании Махмадова Ерлан Сандыбаев - восемь, а охранник предпринимателя - два года условно.

Есергепов был обвинен в разглашении служебной тайны КНБ в статье, вышедшей в "Алма-Ате инфо" в ноябре 2008 года. В газете, по неподтвержденным данным, была опубликована служебная переписка областного отделения комитета с центральным аппаратом, касающаяся уголовного дела против братьев Махмадовых, которых обвиняли, помимо прочего, в неуплате налогов.

Вскоре после публикации материалов в доме Есергепова, где располагалась и редакция "Алма-Ата инфо" был проведен обыск, а в феврале 2009 года стало известно, что выпуск газеты приостановлен на один месяц по решению суда.

В начале декабря 2008 года Есергепов обратился в посольство США с просьбой предоставить ему политическое убежище в этой стране, однако получил отказ.

Лента.ру