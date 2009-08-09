На юге Москвы столкнулись националисты с антифашистами

На юге Москвы у станции метро "Коломенская" вечером в субботу произошла массовая драка, передает Газета.ru. В драке участвовали около сорока человек.

Предположительно, дрались националисты с антифашистами. В ход шли битые бутылки и палки. Некоторые очевидцы утверждают, что нападавшие были вооружены ножами и кастетами. Кто-то из участников потасовки распылил газ из газового баллончика.

В результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. По словам корреспондента, они сидят на ступеньках у кинотеатра «Орбита», ожидая медицинской помощи.

Несколько патрулей милиции, находившиеся неподалеку, не успели ничего предпринять. Драка завершилась довольно быстро, и большинство ее участников скрылись в метро.