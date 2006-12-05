На Фиджи произошел военный переворот

Вооруженные силы небольшого тихоокеанского государства Фиджи полностью установили контроль над столицей страны Сувой, другими городами и важнейшими объектами, сообщает NEWSru.

Президент Фиджи Йосефа ИЛОИЛО перешел на сторону военных и отдал приказ о роспуске парламента и смещении премьер-министра Лайсениа КАРАСЕ.

Командующий вооруженными силами Фиджи коммодор Фрэнк БАИНИМАРАМА в сопровождении колонны грузовиков с солдатами прибыл в президентский дворец в Суве. Он намерен потребовать от президента введения в стране чрезвычайного положения и передачи исполнительной власти переходному правительству, сформированному военными, передает ИТАР-ТАСС.

Коммодор уже несколько месяцев требует от правительства уйти в отставку, обвиняя его в коррупции, в неспособности управлять страной и предоставлении необоснованных привилегий коренным обитателям страны - фиджийцам, на которых приходится около 49% от 900-тысячного населения республики. Среди остальных жителей доминируют выходцы из Индии. Они уже заявили о поддержке действий командующего.

Коммодор Ф.БАИНИМАРАМА сообщил, что подготовил список т.н. переходного кабинета, которому собирается передать власть после отстранения премьера Л.КАРАСЕ. Вслед за этим он обещает провести всеобщие выборы.

Ранее около 40 вооруженных солдат окружили резиденцию премьер-министра, который вынужден проводить совещания с членами своего кабинета на дому, так как дом правительства блокирован военнослужащими.

Выступая по радио Новой Зеландии, премьер-министр Л.КАРАСЕ заявил, что армия фактически осуществляет государственный переворот.

Вооруженные патрули появились в заполненном иностранцами основном курортном центре - городе Нади на западе главного острова страны Вити-Леву. Прекрасные пляжи и тропическое море ежегодно привлекают на Фиджи до 400 тысяч туристов.

Правительства Великобритании и Австралии, наряду с Новой Зеландией, осудили действия путчистов, назвав их "угрозой демократическим устоям на Фиджи".

На Фиджи уже трижды происходили выступления военных с целью захвата власти.