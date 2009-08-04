Россия усиливает боеготовность военных в Южной Осетии
15:11, 04 августа 2009Мир
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Ситуация накаляется
|Андрей НЕСТЕРЕНКО
«Ситуация действительно тревожная, провокации с грузинской стороны в преддверии годовщины августовских событий прошлого года не прекращаются, – подчеркнул дипломат. – В этой связи усилена боеготовность российских военных и пограничников, находящихся в Южной Осетии».
«В настоящий момент главное – не допустить эскалации и перерастания перестрелок в более крупные столкновения, – указал Нестеренко. – Делаем и будем делать для этого все возможное».
В последние дни Южная Осетия неоднократно обвиняла Грузию в обстреле своих территорий, Грузия, в свою очередь опровергала эту информацию.
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