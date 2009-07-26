Пятилетний мальчик просил премьера Швеции запретить... продажу конфет

Пятилетний житель Швеции написал письмо премьер-министру страны Фредерику Рейнфельдту с просьбой запретить продажу конфет, сообщает со ссылкой на местные СМИ агентство Франс Пресс. Мальчик написал трогательное послание премьер-министру и попросил его запретить продажу конфет, чтобы он перестал тратить на них все свои карманные деньги. "Здравствуй, Фредерик! Меня зовут Уильям, мне пять лет. Не мог бы ты сделать так, чтобы в магазинах больше не продавали конфеты? Я бы смог сэкономить свои сбережения и купить браслет и кубик-рубик", - пишет малыш премьеру. Рейнфельдт был невероятно тронут письмом ребенка и написал ему в ответ, что "многие люди время от времени очень любят есть конфеты, а если они не хотят их есть, у них всегда есть выбор, покупать сладости или нет". По словам премьера, именно поэтому он считает, что "нет необходимости запрещать продажу сладостей".

РИА новости