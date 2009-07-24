Минск затопило в результате двухдневных ливней (фото)

16:11, 24 июля 2009
Мир
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Дождь не прекращается

Столицу Беларуси Минск затопило в результате двухдневных ливней.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на главных улицах Минска – проспекте Независимости и Победителей образовались пробки, поскольку машины из-за большого количества воды не могут продвигаться.

Ливнестоки плохо справляются с поступающими в них объемами воды. Вдоль дорог образовались значительные ручьи высотой до нескольких сантиметров. Признаков того, что грозовой дождь вскоре прекратится, не наблюдается. Ливень начался в 14.55, в 15.10 вода начала поступать на некоторые станции метрополитена.

Накануне, 23 июля, также после сильного ливня затопило улицу Немига. Понадобилась помощь сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Средняя высота воды достигала полуметра.

 

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