Минск затопило в результате двухдневных ливней (фото)

Столицу Беларуси Минск затопило в результате двухдневных ливней.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на главных улицах Минска – проспекте Независимости и Победителей образовались пробки, поскольку машины из-за большого количества воды не могут продвигаться.

Ливнестоки плохо справляются с поступающими в них объемами воды. Вдоль дорог образовались значительные ручьи высотой до нескольких сантиметров. Признаков того, что грозовой дождь вскоре прекратится, не наблюдается. Ливень начался в 14.55, в 15.10 вода начала поступать на некоторые станции метрополитена.

Накануне, 23 июля, также после сильного ливня затопило улицу Немига. Понадобилась помощь сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Средняя высота воды достигала полуметра.