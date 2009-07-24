Минск затопило в результате двухдневных ливней (фото)
Дождь не прекращается
Столицу Беларуси Минск затопило в результате двухдневных ливней.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на главных улицах Минска – проспекте Независимости и Победителей образовались пробки, поскольку машины из-за большого количества воды не могут продвигаться.
Ливнестоки плохо справляются с поступающими в них объемами воды. Вдоль дорог образовались значительные ручьи высотой до нескольких сантиметров. Признаков того, что грозовой дождь вскоре прекратится, не наблюдается. Ливень начался в 14.55, в 15.10 вода начала поступать на некоторые станции метрополитена.
Накануне, 23 июля, также после сильного ливня затопило улицу Немига. Понадобилась помощь сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Средняя высота воды достигала полуметра.