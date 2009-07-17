Российские казино «эмигрируют» в Беларусь

В июле в Минске запланировано открытие казино "Шангри Ла". Беларусь сможет принять у себя не только это заведение, но и множество других – власти уже объявили о намерении построить близ национального аэропорта Минска огромный игорно-развлекательный комплекс.

Холдинг Storm International, пришедший на белорусский рынок, был зарегистрирован в Нидерландах в 1993 году. В России ему до 1 июля принадлежали пять крупных казино - "Шангри Ла", "Нью-Йорк", "Ударник", "Карнавал" и Jazz Town, а также сеть "Супер Слотс" из 26 игорных залов.

1 июля в России вступил в силу закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", согласно которому все казино и игровые залы должны быть переведены в четыре зоны (Калининградскую область, Алтайский и Приморский край, на границу Ростовской области и Краснодарского края).

В связи с этим Storm International и перенес свой игорный бизнес за пределы России, в Минск, куда намерен привлекать не только белорусских, но и российских клиентов.

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