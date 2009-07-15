Крушение пассажирского самолета, рейс Тегеран-Ереван: все погибли

На северо-западе Ирана, в провинции Казвин разбился самолет, на борту которого находились около 150 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

По информации агентства Франс Пресс, самолет, предположительно марки "Ту", совершал рейс Тегеран-Ереван.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранское телевидение сообщило о том, что самолет принадлежал иранской авиакомпании Caspian Airlines.

По данным оn-line табло аэропорта Еревана, в 12.00 по местному времени ожидалось прибытие самолета Caspian Airlines Ту-154, рейс RV 7908 Тегеран-Ереван.

Иранский телеканал Press TV со ссылкой на начальника полиции провинции Казвин сообщил о том, что место крушение находится неподалеку от расположенной в районе административного центра провинции города Казвин деревни Джаннатабад.

По словам начальника полиции, все находившееся на борту "скорее всего" погибли, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты, которые тушат объятые пламенем остатки самолета.