Президентом Европарламента избрали поляка

Члены Европейского Парламента избрали председателем 736-местной ассамблеи бывшего премьер-министра Польши Ежи БУЗЕКА.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Впервые главой Европарламента стал представитель одной из стран бывшего социалистического лагеря, недавно вошедших в Евросоюз. На первой после состоявшихся в июне выборов сессии Европарламента 69-летний польский политик получил поддержку 555 депутатов. Его кандидатуру на этот пост выдвинула Европейская народная партия (ЕНП), получившая по итогам июньских выборов 264 депутатских мандата.

Избрание Е.БУЗЕКА главой представительной власти ЕС не стало неожиданностью, отмечает агентство. Ранее в своей поддержке его заверили крупнейшие политические фракции Европарламента, на долю которых приходится 533 из 736 депутатских мандатов.

Е.БУЗЕК будет занимать пост главы ассамблеи в течение 2,5 лет. В начале июля крупнейшие политические фракции Европарламента - Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов - подписали техническое соглашение о разделе пятилетнего председательства в ассамблее. Согласно достигнутой договоренности, первые 2,5 года руководить Европарламентом будет представитель ЕНП, оставшийся срок - представитель левоцентристов.

Е.БУЗЕК возглавлял коалиционное правительство Польши в период с 1997 по 2001 год, а с 2004 года был членом Европарламента, участником нескольких парламентских комиссий.