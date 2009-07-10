Первая китаянка побывает в космосе до 2012 года, сообщает в четверг газета "Чайна Дэйли" со ссылкой на представителя ВВС КНР Суй Гошэна.

По данным издания, в скором времени первую китаянку-космонавта выберут из 16 летчиц, отряд которых был сформирован в апреле нынешнего года из 150 тысяч кандидатов - выпускниц летных школ по всей стране. По словам Суй Гошэна, "тренировки займут около двух-трех лет, и первый полет китайской женщины в космос будет завершен к 2012 году".

Программа освоения космоса Китаем начинает свою историю с 8 октября 1956 года, напоминает РИА "Новости", когда в КНР была создана пятая академия Минобороны, занимавшаяся ракетными разработками. 15 октября 2003 года Китай совершил запуск первого пилотируемого космического аппарата "Шэньчжоу-5". Первый выход китайского космонавта в открытый космос состоялись в конце сентября 2008 года.

До 2020 года КНР намерена построить на орбите собственную космическую станцию и создать космическую лабораторию.