РФ и США подпишут новый договор о сокращении ядерных боеголовок

Российская Федерация и США подпишут новый договор по стратегическим наступательным вооружениям сроком на десять лет, предусматривающий сокращение количества ядерные боеголовок и их носителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в согласованном Президентами России и США Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Бараком ОБАМОЙ документе «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений».

«Каждая сторона будет сокращать и ограничивать свои стратегические и наступательные вооружения таким образом, чтобы через 7 лет после вступления в силу Договора и в дальнейшем предельные уровни для стратегических носителей лежали бы в пределах 500-1100 единиц и для связанных с ними боезарядов в пределах 1500-1675 единиц», - говорится в документе.

Подчеркивается, что новый юридически обязывающий Договор об СНВ должен быть заключен в ближайшее время.

Подписанный в 1991 году Договор СНВ-1 обязывает Вашингтон и Москву сократить количество ядерных боеголовок до 6 тысяч, а их носителей - до 1600 с каждой стороны. Срок действия СНВ-1 истекает 5 декабря 2009 года. Заключенный в 2002 году в Москве дополнительный договор о сокращении СНВ ограничивал число оперативно развернутых ядерных боезарядов у каждой из сторон до 1700-2200 единиц. Этих уровней они должны достичь к декабрю 2012 года.