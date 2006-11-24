Россия никого в СНГ насильно держать не будет

В МИД России считают, что некоторые государства политизируют вопросы своего участия в СНГ. Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов в интервью РИА Новости накануне саммита СНГ, намеченного на 28 ноября в Минске.

"Никто никого в Содружестве насильно не держит и держать не собирается. Решение об участии или неучастии - суверенное дело каждого государства, и ответственность за него перед своими народами - на тех, кто его принимает", - сказал высокопоставленный дипломат.

Отвечая на вопрос, преодолен ли кризис в СНГ в год 15-летия Содружества, Денисов указал, что "не стал бы характеризовать ситуацию в Содружестве как кризисную".

"Другое дело, что сознательная политизация вопросов участия некоторых государств в СНГ способствовала известному ажиотажу вокруг Содружества. Но этот ажиотаж и собственно деятельность СНГ я бы разделил. Содружество воплощает собой тесные узы, которые, нравится это кому или нет, по-прежнему связывают наши страны", - отметил первый замминистра.

РИА новости