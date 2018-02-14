Жена уничтоженного в Сирии российского наемника: "их как собак там расстреляли"

Женщина не знает, на каких условиях муж поехал в Сирию, и она не знает, сколько должны выплатить за его гибель.

Российские журналисты нашли очередное подтверждение информации о том, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были ликвидированы многие наемники российской частной военной компании Вагнера.

Накануне Conflict Intelligence Team назвала имена нескольких россиян, ликвидированных в Сирии, среди которых - 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Косотуров.

Издание Znak.com пообщалось со вдовой одного из ликвидированных в Сирии наемников из Свердловской области Еленой Матвеевой.

Матвеева рассказала, что ее муж и Косотуров в 2015-2016 годах воевали на Донбассе против Украины и об их гибели она узнала 9 февраля. Женщина прожила в браке 13 лет и еще надеется, что информация о гибели супруга не подтвердится.

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"Мне позвонил наш атаман из Асбеста. Спросил сначала, давно ли мы связывались со Стасом. Я ответила, что третий день связи нет. И девочки, у кого мужья там, тоже никто и ничего не знали. Буквально через минуту атаман перезванивает и говорит: "Стаса и Игоря больше нет", – сообщила она.

Матвеева добавила, что тела погибших доставят в Ростов, где должны провести ДНК-экспертизу.

"Их просто, как собак, там расстреляли, как крыс подопытных", – подчеркнула она.

Женщина не знает, на каких условиях муж поехал в Сирию, и она не знает, сколько должны выплатить за его гибель.

"Он меня настолько берег, что никогда в такие вещи не посвящал. Пацанов хоронили с Донбасса, а я в самую последнюю очередь узнавала всегда", – уточнила она.

По словам Матвеевой, муж за полтора месяца подготовки в Ростове успел выслать ей 109 тыс. руб. (около $1800), которые она получила в декабре 2017 года.

"Его, видимо, затянули все эти автоматы и армейские тренировки. Он где-то через полгода после Донбасса начал скучать уже. Про автомат свой вспоминать, мол, как там моя "ласточка", - вспоминает она. "На Донбасс это у него первый выезд такой был. У меня есть награда его, Георгиевский крест с Донбасса", - добавила Матвеева.

Женщина отметила, что до войны ее муж был строителем, не давал ей работать и говорил сидеть дома с детьми. Сейчас она живет на пособие матери супруга, которая по инвалидности получает 1380 руб. ($23) в месяц. У Матвеевой есть двое сыновей – шести и восьми лет.

"Я бы хотела, чтобы о моем муже узнали все. И не только о моем муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб. Дико это все! Куда их послали, почему? У них даже защиты не было, как свиней, отправили на убой! Хочу, чтобы правительство отомстило за них. Хочу, чтобы о пацанах память осталась, чтобы женам не обидно за мужей было, чтобы дети могли гордиться отцами", – подытожила она.

Ранее СМИ сообщали, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.