Трамп и Путин провели телефонный разговор

Трамп выразил Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону «некоторые аспекты ближневосточного урегулирования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента России.

В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили "некоторые аспекты ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Трамп выразил Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне.

Как говорится в заявлении, распространенном Белым домом, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь с расследованием катастрофы Ан-148, передает Голос Америки.

Также сообщается, что по словам Путина, он планирует встретиться во вторник с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Дональд Трамп сказал, что настало время начать работу над прочным мирным соглашением.

Оба президента обсудили и другие темы, представляющие взаимный интерес, говорится в заявлении Белого дома.

В частности, Дональд Трамп подтвердил важность принятия дальнейших шагов по обеспечению денуклиаризации Северной Кореи.