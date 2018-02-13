Трамп и Путин провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону «некоторые аспекты ближневосточного урегулирования».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента России.
В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили "некоторые аспекты ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, Трамп выразил Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне.
Как говорится в заявлении, распространенном Белым домом, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь с расследованием катастрофы Ан-148, передает Голос Америки.
Также сообщается, что по словам Путина, он планирует встретиться во вторник с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Дональд Трамп сказал, что настало время начать работу над прочным мирным соглашением.
Оба президента обсудили и другие темы, представляющие взаимный интерес, говорится в заявлении Белого дома.
В частности, Дональд Трамп подтвердил важность принятия дальнейших шагов по обеспечению денуклиаризации Северной Кореи.