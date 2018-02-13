Родственники российских наемников, воевавших на Донбассе и уничтоженных в Сирии, подтвердили их смерть

Родственники и знакомые нескольких российских наемников, уничтоженных в Сирии, подтвердили информацию об их смерти.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) ранее назвала имена четверых погибших при обстреле в Сирии российских наемников группировки "Вагнера".

Ими оказались Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов.

Ладягин и Косотуров до Сирии воевали против Украины на Донбассе, утверждает исследовательская группа CIT.

Позже, родственники и знакомые троих из четверых этих россиян подтвердили изданию РБК информацию об их смерти.

В частности, смерть Логинова подтвердил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга добавив, что у него остались жена и несовершеннолетние дети.

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Смерть Станислава Матвеева изданию подтвердил его двоюродный брат Игорь Пацко. По его словам, семье неизвестна точная причина гибели Матвеева, но ее дата совпадает с датой американского авиаудара в Сирии.

Подруга Игоря Косотурова Любава Кочева подтвердила РБК, что Косотуров и Матвеев погибли в Сирии 7 февраля.

По словам знакомых, оба они раньше участвовали в боевых действиях на территории Украины. "Из патриотических убеждений, защищал русских", - сказал двоюродный брат наменика Матвеева Игорь Пацко

Смерть Алексея Ладыгина родственники или знакомые пока не подтвердили. По данным CIT, до отъезда в Сирию он также мог воевать на Донбассе.

Также, в Сирии погиб активист запрещенной в РФ национал-большевистской партии "Другая Россия" Кирилл Ананьев. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "сопредседателя партии" Александра Аверина.

Аверин сообщил, что ранее Ананьев воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков и дослужился до "командира минометного взвода".

"Американская артиллерия разнесла колонну ЧВК Вагнера", - добавил Аверин в комментарии РБК.

Как сообщалось, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании «Вагнер» превысило 200 человек.