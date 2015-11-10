Сотрудников посольства Украины в Риге эвакуировали из-за подозрительного конверта
18:21, 10 ноября 2015Общество
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В столице Латвии Риге эвакуированы сотрудники посольства Украины после получения конверта с подозрительным веществом.
В столице Латвии эвакуированы сотрудники посольства Украины / flickr.com/photos/bubbahop
Как сообщает латвийское издание DELFI со ссылкой на представителя Государственной полиции Анце Розите, оперативные службы работают в здании на улице Элизабетес, 2, где находится посольство Украины.
По имеющейся информации, работающие в этом здании получили конверт с подозрительным вещестром.
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Ранее, из-за подозрительного конверта, полученного во вторник на одном из предприятий в центре Риги на улице Пулквежа Бриежа, там были эвакуированы работники.
Представитель Госполиции рассказала, что в 13:20 все эвакуированные работники вернулись на свои рабочие места.
В связи со случившимся начат уголовный процесс. Изъятое вещество передано на экспертизу.
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