Сотрудников посольства Украины в Риге эвакуировали из-за подозрительного конверта

Как сообщает латвийское издание DELFI со ссылкой на представителя Государственной полиции Анце Розите, оперативные службы работают в здании на улице Элизабетес, 2, где находится посольство Украины.

По имеющейся информации, работающие в этом здании получили конверт с подозрительным вещестром.

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Ранее, из-за подозрительного конверта, полученного во вторник на одном из предприятий в центре Риги на улице Пулквежа Бриежа, там были эвакуированы работники.

Представитель Госполиции рассказала, что в 13:20 все эвакуированные работники вернулись на свои рабочие места.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. Изъятое вещество передано на экспертизу.