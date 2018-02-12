На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли более 200 фрагментов тел

Также в районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии.

В Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 спасатели уже обнаружили 209 фрагментов тел.

Об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте катастрофы, передает РИА Новости.

Читайте такжеГП "Антонов" готов подключиться к расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье – росСМИ

По словам собеседника агентства, работы продолжаются.

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Представитель воронежского авиазавода, где был выпущен лайнер, рассказал, что разбившийся Ан-148 не выработал и четверти ресурса.

"Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 000 летных часов, 40 000 полетов. Налет конкретного борта составлял немногим более 16 000 часов, 8 348 посадок", — отметил он.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. В районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.