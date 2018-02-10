В Сирии число убитых наемников российской ЧВК "Вагнер" при авиаударе увеличилось до двух сотен

О числе убитых российских наемников сообщил источник, близкий к ЧВК "Вагнера".

В Сирии число убитых наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" достигло более 200 человек. Об этом в "Твиттере" сообщил Марк Фейгин.

Читайте такжеАвиаудар США в Сирии: среди убитых бойцов Асада могли быть россияне, воевавшие на Донбассе - СМИ"Сообщил человек, который общается с людьми из "Вагнера", что число погибших контрактников ЧВК в долине Евфрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артиллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Сирии была ликвидирована сотня наемников российской частной военной компании "Вагнер". В частности, Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил об авиаударемеждународной коалиции во главе США в Сирии.

В свою очередь российские наемники в соцсетях называют обстрел актом агрессии США в отношении России. Они отмечают, что авиация коалиции била по членам"Вагнера" четыре часа. Они также уточняют, что всех раненых наемников уже доставили в Россию. Все они в тяжелом состоянии. "Увечья страшные. У многих очень изуродованные лица и ранение головы. Почти все лишены конечностей. Большая часть убитых - груда останков, которые не подвергаются в данный момент идентификации - тоже уже в России", - написал один из наемников в соцсети.